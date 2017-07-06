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КХЛ. Сергей Стась и Константин Кольцов вошли в тренерский штаб минского «Динамо»
07.07.2017 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренерский штаб минского «Динамо» пополнили белорусские специалисты Сергей Стась и Константин Кольцов.
Сергей Стась в качестве тренера с 2015 года трудился ассистентом в «Гомеле» и стажировался в минском «Динамо» и сборной Беларуси.
Константин Кольцов завершил карьеру после сезона 2015/16 и после этого был связан с хоккеем лишь выступлением за команду президента Беларуси на внутренних соревнованиях и Рождественском турнире.
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Тренерский штаб минского «Динамо» пополнили белорусские специалисты Сергей Стась и Константин Кольцов.
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