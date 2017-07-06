КХЛ. Сергей Стась и Константин Кольцов вошли в тренерский штаб минского «Динамо»

Тренерский штаб минского «Динамо» пополнили белорусские специалисты Сергей Стась и Константин Кольцов.

Сергей Стась в качестве тренера с 2015 года трудился ассистентом в «Гомеле» и стажировался в минском «Динамо» и сборной Беларуси.

Константин Кольцов завершил карьеру после сезона 2015/16 и после этого был связан с хоккеем лишь выступлением за команду президента Беларуси на внутренних соревнованиях и Рождественском турнире.