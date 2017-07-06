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Белорус Кириенко занял 179-е место на 7 этапе "Тур де Франс"

07.07.2017 19:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Белорусский велогонщик Василий Кириенко финишировал 179-м на седьмом этапе многодневки "Тур де Франс", сообщает Sputnik.

В пятницу прошел седьмой этап престижной веломногодневки "Тур де Франс", его протяженность составила 214,5 километров. Победы в гонке праздновала немецкий спортсмен Марсель Киттель из команды Quick-Step  — 5 часов 3 минуты 18 секунд. Вторым финишировал норвежец Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), третьим — австралиец Майкл Мэттьюс (Sunweb). Интересно, что и Хаген и Мэттьюис финишировали с тем же временем, что и Киттель.

Белорус Кириенко из Sky пересек финишную черту, показав 179-й результат (+2 минуты 1 секунда).

В общем зачете продолжает лидировать британец Кристофер Фрум (Sky) с общим временем 28 часов 47 минут 51 секунда. Второе место занимает его соотечественник и напарник по команде Джерайнт Томас с отставанием в 12 секунд, первую тройку замыкает итальянский велогонщик Фабио Ару из "Астаны" (+14). Кириенко в генеральной классификации покинул топ-100 и расположился на 112 строчке, проигрывая лидеру 16 минут 35 секунд. 

Восьмой этап многодневки протяженностью 187,5 километров пройдет в субботу, 8 июля.    

 
Теги: Минск
 
 
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В общем зачете белорусский спортсмен покинул сотню сильнейших и отстает от лидера более чем на 16 минут.

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