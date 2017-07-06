МИНСК, 7 июл — Sputnik. Белорусский велогонщик Василий Кириенко финишировал 179-м на седьмом этапе многодневки "Тур де Франс", сообщает Sputnik.

В пятницу прошел седьмой этап престижной веломногодневки "Тур де Франс", его протяженность составила 214,5 километров. Победы в гонке праздновала немецкий спортсмен Марсель Киттель из команды Quick-Step — 5 часов 3 минуты 18 секунд. Вторым финишировал норвежец Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), третьим — австралиец Майкл Мэттьюс (Sunweb). Интересно, что и Хаген и Мэттьюис финишировали с тем же временем, что и Киттель.

Белорус Кириенко из Sky пересек финишную черту, показав 179-й результат (+2 минуты 1 секунда).

В общем зачете продолжает лидировать британец Кристофер Фрум (Sky) с общим временем 28 часов 47 минут 51 секунда. Второе место занимает его соотечественник и напарник по команде Джерайнт Томас с отставанием в 12 секунд, первую тройку замыкает итальянский велогонщик Фабио Ару из "Астаны" (+14). Кириенко в генеральной классификации покинул топ-100 и расположился на 112 строчке, проигрывая лидеру 16 минут 35 секунд.

Восьмой этап многодневки протяженностью 187,5 километров пройдет в субботу, 8 июля.