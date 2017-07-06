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Самсонов выиграл открытый чемпионат Австралии
07.07.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский теннисист Владимир Самсонов выиграл открытый чемпионат Австралии.
Открытый чемпионат Австралии
Финал
Владимир Самсонов (Беларусь) – Симон Гози (Франция) – 4:1 (11:13, 11:8, 11:5, 11:8, 11:8)
Отметим, что это 27-й титул Самсонова.
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Белорусский теннисист Владимир Самсонов выиграл открытый чемпионат Австралии.
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