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Самсонов выиграл открытый чемпионат Австралии

07.07.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский теннисист Владимир Самсонов выиграл открытый чемпионат Австралии.

Открытый чемпионат Австралии

Финал

Владимир Самсонов (Беларусь) – Симон Гози (Франция) – 4:1 (11:13, 11:8, 11:5, 11:8, 11:8)

Отметим, что это 27-й титул Самсонова.

 
 
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Белорусский теннисист Владимир Самсонов выиграл открытый чемпионат Австралии.

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