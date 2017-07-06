«Тур де Франс». 7-й этап. Киттель одержал вторую победу подряд, Кириенко – 179-й

Немецкий гонщик Quick-Step Floors Марсель Киттель выиграл седьмой этап многодневки «Тур де Франс».
«Тур де Франс»
7-й этап
Труа – Нюи-Сен-Жорж, Франция
213,5 км
Профиль/Карта
1. Марсель Киттель (Германия, Quick-Step Floors) – 5.03,18
2. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) – то же время
3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb)
4. Александр Кристофф (Норвегия, Katusha-Alpecin)
5. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)
6. Дилан Груневеген (Голландия, Lotto NL-Jumbo)...
8. Насер Буанни (Франция, Cofidis)...
9. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)...
11. Арно Демар (Франция, FDJ)...
28. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
35. Ричи Порт (Австралия, BMC)...
44. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
45. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)...
48. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)...
53. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
54. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
55. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...
57. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)...
66. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)...
69. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe)...
179. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 2,01
Общий зачет (после 6-го этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 28.47,51
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,12
3. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,14
4. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,25
5. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 0,39
6. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,43
7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,47
8. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 0,52
9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 0,54
10. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – 1,01
11. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – то же время...
112. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 16,35
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкий гонщик Quick-Step Floors Марсель Киттель выиграл седьмой этап многодневки «Тур де Франс».
Комментарии