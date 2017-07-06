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Уимблдон. Микст. Азаренко и Зимоньич выбыли на стадии 1/32 финала
07.07.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Микст
1/32 финала
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Уимблдон Лондон, Великобритания 3 – 16 июля 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 31 600 000 фунтов Открытые корты, трава Микст 1/32 финала .
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