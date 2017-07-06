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Уимблдон. Микст. Азаренко и Зимоньич выбыли на стадии 1/32 финала

07.07.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Микст

1/32 финала

Хенри Континен (Финляндия) / Хизер Уотсон (Великобритания)  Ненад Зимоньич (Сербия) / Виктория Азаренко (Беларусь)
6:36:4
Дата проведения
7 июля, 17.17
Онлайн матча
 
 
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Уимблдон Лондон, Великобритания 3 – 16 июля 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 31 600 000 фунтов Открытые корты, трава Микст 1/32 финала .

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