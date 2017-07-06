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Уимблдон. Соперницей Азаренко в 1/8 финала станет Халеп
07.07.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Соперницей белорусской теннисистки Виктории Азаренко в рамках 1/8 финала Уимблдона станет Симона Халеп.
Вторая ракетка мира Халеп в третьем круге «Уимблдона» обыграла Шуай Пэн 6:4, 7:6.
Азаренко сегодня оказалась сильнее британки Хизер Уотсон 3:6, 6:1, 6:4.
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Соперницей белорусской теннисистки Виктории Азаренко в рамках 1/8 финала Уимблдона станет Симона Халеп.
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