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Владимир Журавель: «Учитывая две победы подряд, можно сказать, что команда находится в неплохом состоянии перед еврокубками»
07.07.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель подвел итоги победного матча против «Сморгони» (4:1), который прошел в рамках 1/16 финала Кубка Беларуси.
– Могли забивать гораздо больше, ведь имели множество хороших моментов. Тот же Фамейе, например, поучаствовал во всех забитых мячах, но помимо этого не реализовал еще несколько выходов 1 на 1. Рассматривали этот матч как часть подготовки к еврокубковой игре, которая состоится в четверг. Попросили ребят настроится и у них получилось.
Вернули в состав Чиди, который пропустил три игры, вернули Аврамию. Хотели посмотреть, как они проявят себя после отсутствия игровой практики. Были мелкие ошибки, но в целом у меня к ним вопросов нет.
– Три гола за 10 минут...
– Это здорово. Надо было продолжать, потому что моменты возникали, но исполнительское мастерство не позволило забить больше. Счет мог быть другим еще в первом тайме.
– По ходу игры, даже при счете 1:4, вы не раз поднимались со скамейки, подсказывая игрокам. Чем вызвана такая необходимость?
– Это рабочие моменты. Всегда хочется что-то изменить на поле, в расположении игроков. Сегодня я был не так активен. На это не было необходимости.
Мы не вошли во второй тайм, после перерыва начали несколько расслабленными. Простая комбинация на правом фланге и череда собственных ошибок привели к пропущенному голу. В каждом матче ставится задача не пропускать, но, к сожалению, не всегда получается ее выполнить.
– Насколько эта крупная победа поможет в подготовке к Лиге Европы?
– Я не рассматриваю победу с точки зрения забитых мячей. По большому счету, мы сделали то, что и должны были. При всем уважении к «Сморгони», класс команд несколько разный.
Учитывая две победы подряд, можно сказать, что команда находится в неплохом состоянии перед еврокубками. У нас есть еще время, будут новые футболисты, возможны изменения в составе. В четверг все увидим, – сказал Журавель.
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Владимир Журавель: «Учитывая две победы подряд, можно сказать, что команда находится в неплохом состоянии перед еврокубками»
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель подвел итоги победного матча против «Сморгони» (4:1), который прошел в рамках 1/16 финала Кубка Беларуси.
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