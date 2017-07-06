Владимир Журавель: «Учитывая две победы подряд, можно сказать, что команда находится в неплохом состоянии перед еврокубками»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель подвел итоги победного матча против «Сморгони» (4:1), который прошел в рамках 1/16 финала Кубка Беларуси.

– Могли забивать гораздо больше, ведь имели множество хороших моментов. Тот же Фамейе, например, поучаствовал во всех забитых мячах, но помимо этого не реализовал еще несколько выходов 1 на 1. Рассматривали этот матч как часть подготовки к еврокубковой игре, которая состоится в четверг. Попросили ребят настроится и у них получилось.

Вернули в состав Чиди, который пропустил три игры, вернули Аврамию. Хотели посмотреть, как они проявят себя после отсутствия игровой практики. Были мелкие ошибки, но в целом у меня к ним вопросов нет.

– Три гола за 10 минут...

– Это здорово. Надо было продолжать, потому что моменты возникали, но исполнительское мастерство не позволило забить больше. Счет мог быть другим еще в первом тайме.

– По ходу игры, даже при счете 1:4, вы не раз поднимались со скамейки, подсказывая игрокам. Чем вызвана такая необходимость?

– Это рабочие моменты. Всегда хочется что-то изменить на поле, в расположении игроков. Сегодня я был не так активен. На это не было необходимости.

Мы не вошли во второй тайм, после перерыва начали несколько расслабленными. Простая комбинация на правом фланге и череда собственных ошибок привели к пропущенному голу. В каждом матче ставится задача не пропускать, но, к сожалению, не всегда получается ее выполнить.

– Насколько эта крупная победа поможет в подготовке к Лиге Европы?

– Я не рассматриваю победу с точки зрения забитых мячей. По большому счету, мы сделали то, что и должны были. При всем уважении к «Сморгони», класс команд несколько разный.

Учитывая две победы подряд, можно сказать, что команда находится в неплохом состоянии перед еврокубками. У нас есть еще время, будут новые футболисты, возможны изменения в составе. В четверг все увидим, – сказал Журавель.