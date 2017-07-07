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Dhnet.be: Вратарь бельгийской любительской команды «Виртон» Дюпир может перейти в БАТЭ
07.07.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Французский вратарь бельгийской любительской команды «Виртон» Джордан Дюпир может перейти в БАТЭ.
23-летний голкипер выступает в первой любительской лиге Бельгии, третьем по силе дивизионе в стране.
«Виртон» в минувшем сезоне занял 3-е место, Дюпир был основным вратарем клуба, сыграв в 29 из 30 играх чемпионата.
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Французский вратарь бельгийской любительской команды «Виртон» Джордан Дюпир может перейти в БАТЭ.
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