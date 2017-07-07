«Челси» повторил предложение «МЮ» по Лукаку, Райола настаивает на переходе в «Юнайтед»

Вопрос по форварду «Эвертона» Ромелу Лукаку остается открытым.

Как утверждает The Telegraph, «Челси» повторил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере 75 миллионов фунтов. Игрок сам решит, в каком клубе он хочет продолжить свою карьеру.

При этом агент игрока Мино Райола настаивает на переходе в «МЮ». «Челси» же рассчитывает, что игрок выберет новый клуб по спортивному критерию, а не по желанию Райолы.

Сообщалось, что главный тренер синих Антонио Конте остался недоволен тем, что «Челси» уступил «Юнайтед» в борьбе за нападающего.