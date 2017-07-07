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Шкурко, Лепский и Теверов покинули «Нафтан»
07.07.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Нафтан» покинули три футболиста: полузащитник Ярослав Шкурко, нападающие Максим Лепский и Руслан Теверов.
Шкурко принял участие в 13 матчах, заработал 2 желтых карточки. Лепский отдал одну голевую передачу в 12 играх и получил два предупреждения. На счету Теверова в 14 поединках 1 желтая карточка без результативных действий.
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«Нафтан» покинули три футболиста: полузащитник Ярослав Шкурко, нападающие Максим Лепский и Руслан Теверов.
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