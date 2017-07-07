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Фотофакт: игроки "Атлетика" побрились наголо в поддержку одноклубника

07.07.2017 21:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Футболисты из клуба "Атлетик Бильбао" в полном составе побрились наголо, чтобы поддержать своего одноклубника, центрального защитника Йерая Альвареса.

У игрока случился рецидив рака после непродолжительной ремиссии. Опухоль была диагностирована у футболиста в декабре, после этого Альварес подвергся операции. Через два месяца он вернулся на поле, но в июне врачи нашли аномалию во время одного из тестов.

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