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Уимблдон: Азаренко и Зимонич проиграли в миксте

07.07.2017 20:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Сербско-белорусский дуэт Ненад Зимонич / Виктория Азаренко потерпели поражение в первом раунде смешанного разряда (микст) Уимблдонского турнира, сообщает Sputnik. 

Поединок 1/32 финала смешанного разряда между Зимонич / Азаренко — Хенри Континен (Финляндия)/Хизер Уотсон (Великобритания) состоялся вечером в пятницу, 7 июля. Встреча завершилась со счетом 3:6, 4:6. К слову, Континен и Уотсон действующие чемпионы "Уимблдона" в миксте.

Напомним, несколькими часами ранее Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Лондоне. В 1/16 экс-первая ракетка мира была сильнее Уотсон. В следующем раунде белоруска встретится в теннисисткой из Румынии Симоной Халеп. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Второй раз за игровой день белорусская теннисистка вышла на корт против представительницы Великобритании Хизер Уотсон.

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