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Уимблдон: Азаренко и Зимонич проиграли в миксте
07.07.2017 20:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Сербско-белорусский дуэт Ненад Зимонич / Виктория Азаренко потерпели поражение в первом раунде смешанного разряда (микст) Уимблдонского турнира, сообщает Sputnik.
Поединок 1/32 финала смешанного разряда между Зимонич / Азаренко — Хенри Континен (Финляндия)/Хизер Уотсон (Великобритания) состоялся вечером в пятницу, 7 июля. Встреча завершилась со счетом 3:6, 4:6. К слову, Континен и Уотсон действующие чемпионы "Уимблдона" в миксте.
Напомним, несколькими часами ранее
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Второй раз за игровой день белорусская теннисистка вышла на корт против представительницы Великобритании Хизер Уотсон.
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