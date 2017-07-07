Уимблдон: Азаренко и Зимонич проиграли в миксте

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Сербско-белорусский дуэт Ненад Зимонич / Виктория Азаренко потерпели поражение в первом раунде смешанного разряда (микст) Уимблдонского турнира, сообщает Sputnik.

Поединок 1/32 финала смешанного разряда между Зимонич / Азаренко — Хенри Континен (Финляндия)/Хизер Уотсон (Великобритания) состоялся вечером в пятницу, 7 июля. Встреча завершилась со счетом 3:6, 4:6. К слову, Континен и Уотсон действующие чемпионы "Уимблдона" в миксте.

Напомним, несколькими часами ранее Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Лондоне . В 1/16 экс-первая ракетка мира была сильнее Уотсон. В следующем раунде белоруска встретится в теннисисткой из Румынии Симоной Халеп.