Спортсменов ждет путешествие протяженностью 9599 километров по самым зрелищным трассам России, Казахстана и Китая.

Sputnik, Алексей Стефанов

В пятницу в Москве с Красной площади красочным парадом стартовал международный ралли-марафон "Шелковый путь", который свяжет Россию и Китай через Казахстан. Организаторы обещают, что это ралли станет самым зрелищным, а маршрут самым длинным в истории "Шелкового пути". Грузовики, внедорожники и багги преодолеют расстояние почти в десять тысяч километров за две недели и финишируют 22 июля в китайском городе Сиань. Самым ярким участком трассы станет штурм азиатской пустыни Гоби — она, как и в прошлом году, станет украшением маршрута. А всего в марафоне принимают участие около 90 экипажей.

Но прежде чем колонна из грузовиков и внедорожников тронулась из сердца Москвы в дальний путь, абсолютно все участники гонки, в том числе сервисные экипажи и пресс-кары съехались на территорию Олимпийского комплекса "Лужники", где прошли строгую техническую проверку и продемонстрировали, что их автомобили соответствуют техническому регламенту.



© Sputnik Виталий Белоусов Старт ралли "Шелковый путь - 2017" в Москве

Издалека громадная территория спорткомплекса "Лужники", отданная под парковку спортивных автомобилей, напоминала яркую разноцветную картину — территорию поделили на зоны, которые заняли команды разных стран. Самыми яркими стали, пожалуй, три участка с грузовиками. Красным цветом выделялась белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто", синим — российская "КамАЗ Мастер", а зеленым голландская команда Petronas De Rooy Iveco, одну из машин которых пилотирует капитан команды Astana Motorsports Артур Ардавичус.

Из Минска за победой

Пожалуй, самым ярким пятном среди разноцветья автомашин самых разных марок, была "красная" команда Минского автомобильного завода.

"Мы на эту гонку выставили три автомобиля. Они немного отличаются — два автомобиля с рядными шестерками, построенными по последнему регламенту "Дакара" и "Шелкового пути", а одна машина у нас со старым двигателем российского "Тутаевского моторного завода". Она была построена в 2013 году, имеет старую омологацию (техническое одобрение — ред.), но мы имеем право на ней ехать", — встретил Sputnik на своей площадке представитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Григорий Пацкевич.



© Sputnik/ Антон Денисов Представитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Григорий Пацкевич (слева)

Он рассказал, что к этой гонке каких-то серьезных новшеств механики вводить не стали, потому что "на сегодняшний день машины конкурентоспособны, а какие-то непроверенные новшества могут только навредить".

"Мы постарались сохранить все плюсы наших машин, устранив мелкие недочеты, которые могут вызывать у экипажа неудобства во время соревнований. Постоянно ведем работу на улучшение машин — и внешнего вида, и технических характеристик, и условий работы экипажа, чтобы им можно было работать во время соревнований как можно комфортнее, потому что это труд очень сложный. Проехать этап в 500-600 км по бездорожью очень тяжело. Поэтому все функции управления автомобилем должны быть легкими, не вызывать дополнительных нагрузок. И так от тряски и жары нагрузки у экипажа запредельные, а если спортсмены будут еще бороться с машиной, то на пользу это не пойдет. Поэтому в своих машинах мы пытаемся заложить принципы простоты управления, но при этом хороших технических характеристик", — отметил Пацкевич.



© Sputnik Виталий Белоусов Пилоты на торжественном старте ралли "Шелковый путь - 2017" на Красной площади в Москве

Из небольших, но существенных доработок технических характеристик Пацкевич назвал улучшение работы кондиционера. В прошлом году на ралли "Дакар" и "Шелковый путь" команда Республики Беларусь столкнулась с аномальной жарой, и техникам удалось добиться понижения температуры в салоне. И хотя рядовым автомобилистам это может показаться несущественной доработкой — при 50 градусной жаре в салоне грузовика удается держать температуру под 40 градусов, для спортсменов это большой плюс.



© Sputnik/ Антон Денисов Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто"

"Примечательно, что нашей дебютной гонкой в 2010 году, когда мы стартовали впервые, было именно ралли "Шелковый путь". Тогда мы ехали одной машиной, а сейчас тремя плюс четыре машины техподдержки, которые в отличие от спортивных машин едут по дорогам и встречаются с экипажами только на биваках (расположениях на ночевку — ред.). И на сегодняшний день, может, очень громко скажу, мы стали одной из самых сильных команд мира. На прошлом "Дакаре" заняли шестое место, а если смотреть по маркам автомобилей, то пропустили вперед только "КамАЗ" и Iveco. И хотя зачета по брендам и маркам не проводится, можно сказать, что мы были третьими", — подытожил Григорий Пацкевич.



© Sputnik Антон Денисов Автомобиль белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто"

Об успехах команды Беларуси корреспонденту Sputnik рассказал и ее руководитель Сергей Вязович. "Несмотря на то, что здесь очень много серьезных соперников, будем бороться за пьедестал. В 2013 году нам это уже удавалось. Но как пройдет самый протяженный марафон в истории "Шелкового пути" и вообще ралли-рейдов, загадывать никто не возьмется. И я в том числе", — рассказал он.



© Sputnik Владимир Трефилов Пилот Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" (MAZ-SPORTauto)

Под началом Вязовича команда из 31 человека. Двадцать пять из них — профессиональные спортсмены, шестеро прикомандированы от завода. "Многие думают, что автомобили техподдержки едут следом за экипажами и чуть что помогают спортсменам, ремонтируют грузовики. Это не так. На спецучастках команды рассчитывают только на себя, а с нашими техниками мы встречаемся только в зонах сервиса, на биваках", — отметил Вязович и добавил, что в 2013 году на ралли "Шелковый путь" команда Беларуси пришла третьей, а сейчас он надеется улучшить результат.

Побывать в Урджаре — на родине мамы

Пилота и менеджера экипажа Astana Motorsports Артура Ардавичуса Sputnik застал в зеленой зоне парковки. На одном из грузовиков марки Iveco c голландскими государственными номерами красовалась вывеска Astana, а среди фамилий членов экипажа значилась фамилия этого известного казахстанца. Вместе с ним в команде значились штурман Серж Брункенс из Бельгии и механик Мишель Хусман из Голландии.

"На "Шелковом пути" я представляю Казахстан и несу знамя нашей станы, — сразу же заявил Артур Ардавичус. — Последние восемь лет, восемь "Дакаров", я выступаю в категории грузовиков и сегодня я в команде Petronas De Rooy с автомобилем Iveco, поскольку у нас нет своего автопрома, чью марку я мог бы защищать. Поэтому нам приходится становиться частью какой-нибудь команды, которая дает грузовик для выступления и обеспечивает техническую поддержку".



© Sputnik/ Антон Денисов Пилот и менеджер экипажа Astana Motorsports Артур Ардавичус

При этом Ардавичус признал, что в этом есть и свои плюсы — за свою карьеру он уже испытал грузовики нескольких марок — "КамАЗ", Tatra, MAN, а теперь Iveco. И у него есть идея пройти ралли на всех марках грузовиков, после чего сделать глубокий анализ всех машин. Похоже, на сегодняшний день он единственный в мире спортсмен, знающий о стольких автомобилях изнутри.

"В 2008 году я выиграл Кубок мира в категории "продакшн". После этого пересел на грузовики, и самым лучшим моим достижением стало третье место на ралли "Дакар" в 2013 году. Как раз на "КамАЗе". А еще несколько этапов Кубка мира я был первым в категории грузовиков", — рассказал о себе Ардавичус и признался, что это ралли для немного больше, чем спорт. Одна из ночевок запланирована в казахстанском городе Урджара, где в детдоме воспитывалась его мама.



© Sputnik Виталий Белоусов Российский экипаж "КАМАЗ-мастер" на торжественном старте ралли "Шелковый путь - 2017" на Красной площади в Москве.

"Я очень хочу посетить этот детский дом, поскольку никогда там не был. Мама туда периодически ездит, а я из Алматы так ни разу и не добрался. И я тоже хочу в этом году оставить там частичку своей души", — сказал Ардавичус.

А еще он рассказал о происхождении своей литовской фамилии: "Мой папа литовец, бывший военный. Встретил в Алматы маму казашку и случилась любовь…"

Из Актау в Сиань через Москву

Еще одна казахстанская команда на ралли "Шелковый путь" представляет город Актау. Четверо энтузиастов, работающих в самых разных сферах, собрались вместе, купили внедорожник Nissan Patrol и стали участвовать в ралли.

"Мы не профессиональная команда, любители, решили проехать этот участок и проверить свои силы. До сих пор мы участвовали только в двух гонках в Казахстане — в прошлом году и в этом. В этапе Чемпионата мира, который проходил у нас на родине, финишировали третьими в Т2 зачете (стандартные автомобили, доработанные прочным каркасом, сиденьями и амортизаторами — ред.). Наша цель — дойти до финиша, наработать опыт и не разбить машину", — поделился со Sputnik планами капитан команды Aktau Motorsport Кирилл Черненков.



© Sputnik Алексей Стефанов Подготовка автомобиля команды Aktau Motorsport

Свой внедорожник они приобрели несколько лет назад у казахстанского гонщика Дениса Березовского. "Это машина чемпионская, в 2015 году на Чемпионате мира Денис на ней взял первое место ", — рассказал о внедорожнике второй член экипажа Алексей Мун. И добавил, что в ралли не всегда помогает скорость — важно продумать стратегию, не спешить, не зарабатывать штрафы и тогда можно показать очень неплохой результат.



© Sputnik/ Алексей Стефанов Автомобиль команды Aktau Motorsport

Техподдержкой команды Aktau Motorsport занимаются еще два их земляка. Вместе они приехали в Москву и вместе рассчитывают дойти до конечной точки марафона.

"Зачем нам это нужно? Мы хотим показать себя, наработать опыт, и когда-нибудь начать получать деньги от спонсоров, чтобы из любителей переходить в профессионалы. Эти ралли заряжают такими эмоциями, таким адреналином, что оказавшись однажды на трассе, хочется преодолевать препятствия вновь и вновь", — сказали в один голос начинающие спортсмены.