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«МЮ» сегодня намерен объявить о переходе Лукаку, оценка сделки – 100 млн фунтов, включая Руни

08.07.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«МЮ» сегодня намерен объявить о переходе форварда Ромелу Лукаку из «Эвертона», сообщает The Guardian. 

Это должно произойти после прибытия команды в Лос-Анджелес, откуда начнется ее тур по США. Лукаку, находившийся в отпуске вместе с Полем Погба, проходил там медосмотр. 

Клуб борется за 24-летнего бельгийца с «Челси», который недавно повторил предложение «МЮ» в размере 75 млн фунтов. 

Сообщается, что новое предложение «МЮ» суммарно будет оцениваться в 100 млн фунтов, из которых 75 млн – базовая часть, 15 млн бонусов за достижения игрока, 10 млн – стоимость форварда Уэйна Руни, который перейдет из «МЮ» в «Эвертон». 

Агент Лукаку Мино Райола настаивает на переходе в «МЮ». 

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Антонио Конте остался недоволен тем, что «Челси» уступил «Юнайтед» в борьбе за нападающего.

 
 
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«МЮ» сегодня намерен объявить о переходе форварда Ромелу Лукаку из «Эвертона», сообщает The Guardian.

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Если Лукаку перейдет в «МЮ», Райола получит около 10 млн фунтов, если в «Челси» – меньше
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