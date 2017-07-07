«МЮ» сегодня намерен объявить о переходе Лукаку, оценка сделки – 100 млн фунтов, включая Руни

«МЮ» сегодня намерен объявить о переходе форварда Ромелу Лукаку из «Эвертона», сообщает The Guardian.

Это должно произойти после прибытия команды в Лос-Анджелес, откуда начнется ее тур по США. Лукаку, находившийся в отпуске вместе с Полем Погба, проходил там медосмотр.

Клуб борется за 24-летнего бельгийца с «Челси», который недавно повторил предложение «МЮ» в размере 75 млн фунтов.

Сообщается, что новое предложение «МЮ» суммарно будет оцениваться в 100 млн фунтов, из которых 75 млн – базовая часть, 15 млн бонусов за достижения игрока, 10 млн – стоимость форварда Уэйна Руни, который перейдет из «МЮ» в «Эвертон».

Агент Лукаку Мино Райола настаивает на переходе в «МЮ».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Антонио Конте остался недоволен тем, что «Челси» уступил «Юнайтед» в борьбе за нападающего.