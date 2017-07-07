Если Лукаку перейдет в «МЮ», Райола получит около 10 млн фунтов, если в «Челси» – меньше

Стали известны подробные условия возможного перехода форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» или «Челси».

В пятницу вечером «Челси» повторил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере 75 миллионов фунтов.

Но при этом «Челси» не готов выплатить ту же сумму комиссионных агенту Мино Райоле, что и «МЮ», сообщает BBC.

По данным Sky Sports, в случае перехода Лукаку в «МЮ» Райола получит около 10 миллионов фунтов. Если бельгиец окажется в «Челси», вознаграждение агента окажется меньше.

Ранее сообщалось, что Райола настаивает на переходе Лукаку именно в «Юнайтед», куда прошлым летом уже перешли три его клиента – Поль Погба, Генрих Мхитарян и Златан Ибрагимович.