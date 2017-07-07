Украинский полузащитник Александр Батищев продолжит карьеру в «Гомеле», сообщил агент футболиста Андрей Иванов на своей странице в Facebook.

В 2016 и 2017 годах Батищев выступал в «Крумкачах», провел 40 матчей в высшей лиге, забил 5 мячей.

Напомним, перед сезоном-2017 Батищев мог продолжить карьеру в донецком «Олимпике», однако «Крумкачы» блокировали переход игрока, ссылаясь на контракт.