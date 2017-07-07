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Батищев продолжит карьеру в «Гомеле»
08.07.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский полузащитник Александр Батищев продолжит карьеру в «Гомеле», сообщил агент футболиста Андрей Иванов на своей странице в Facebook.
В 2016 и 2017 годах Батищев выступал в «Крумкачах», провел 40 матчей в высшей лиге, забил 5 мячей.
Напомним, перед сезоном-2017 Батищев мог продолжить карьеру в донецком «Олимпике», однако «Крумкачы» блокировали переход игрока, ссылаясь на контракт.
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Украинский полузащитник Александр Батищев продолжит карьеру в «Гомеле», сообщил агент футболиста Андрей Иванов на своей странице в Facebook.
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