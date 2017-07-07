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Калугин покинул «Крумкачы», Богунов подписал контракт с клубом
08.07.2017 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский защитник Михаил Калугин покинул «Крумкачы».
В 39 матчах в составе «воронов» Калугин провел 39 игр в чемпионате Беларуси, забил 1 мяч. Ранее сообщалось, что футболист не подошел донецкому «Олимпику» и может вернуться в «Крумкачы».
Полузащитник Ярослав Богунов, выступавший в нынешнем сезоне в «Нафтане», подписал контракт с «Крумкачамi». В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел 9 матчей за новополоцкий клуб, результативными баллами не отметился.
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Украинский защитник Михаил Калугин покинул «Крумкачы».
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