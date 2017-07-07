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«МЮ» договорился с «Эвертоном» о переходе Лукаку

08.07.2017 10:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«МЮ» договорился с «Эвертоном» о переходе форварда Ромелу Лукаку, сообщается на официальном сайте клуба. 

В ближайшее время Лукаку пройдет медобследование и подпишет контракт.

Ранее сообщалось, что итоговое предложение «МЮ» суммарно оценивается в 100 млн фунтов, из которых 75 млн – базовая часть, 15 млн – бонусы за достижения игрока, 10 млн – стоимость форварда Уэйна Руни, который перейдет из «МЮ» в «Эвертон» бесплатно. 

Клуб боролся за 24-летнего бельгийца с «Челси», который недавно повторил предложение «МЮ» в размере 75 млн фунтов. 

 
 
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«МЮ» договорился с «Эвертоном» о переходе форварда Ромелу Лукаку, сообщается на официальном сайте клуба.

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