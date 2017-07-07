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Артем Милевский: «Сам хотел уйти из «Тосно», потому что никогда не таскал рояль, а привык играть на нем»

08.07.2017 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новичок «Динамо-Брест» Артем Милевский рассказал о том, почему покинул «Тосно».

– Во-первых, хочу сказать, хорошо, что все так сложилось – все быстро, четко. Спасибо менеджеру, что быстро сработал, оперативно. Во-вторых, я и сам хотел уйти из «Тосно», потому что никогда не таскал рояль, а привык играть на нем. Из того, что я видел, я понял, что на меня там не сильно рассчитывали, поэтому инициатива уйти из «Тосно» исходила от меня.

Я пришел в клуб, меня здесь ждут, в меня верят. Тем более, я буду играть на родине, где я вырос, поэтому хочу принести огромную пользу своему новому клубу, – сказал Милевский.

Первая тренировка Милевского в «Динамо» Брест

 
Теги: Брест
 
 
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Новичок «Динамо-Брест» Артем Милевский рассказал о том, почему покинул «Тосно».

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