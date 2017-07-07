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Габовда покинул «Рух» и может продолжить карьеру в Венгрии

08.07.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Юрий Габовда не продлил контракт с «Рухом» и покинул расположение «желто-черных».

Состав винникивского «Руха» Габовда пополнил во время зимней паузы в прошлом сезоне. За это время Габовда забил три мяча, отдал не одну результативную передачу и помог команде повыситься в классе.

Вероятно, Юрий Габовда свою карьеру продолжит в чемпионате Венгрии, сообщает ua-football.com.

Ранее сообщалось, что Габовда может вернуться в минское «Динамо».

Юрий Габовда: «Уход из минского «Динамо» – грубая ошибка. Это решение принял по совету агентов»

 
 
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Полузащитник Юрий Габовда не продлил контракт с «Рухом» и покинул расположение «желто-черных».

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