Габовда покинул «Рух» и может продолжить карьеру в Венгрии

Полузащитник Юрий Габовда не продлил контракт с «Рухом» и покинул расположение «желто-черных».

Состав винникивского «Руха» Габовда пополнил во время зимней паузы в прошлом сезоне. За это время Габовда забил три мяча, отдал не одну результативную передачу и помог команде повыситься в классе.

Вероятно, Юрий Габовда свою карьеру продолжит в чемпионате Венгрии, сообщает ua-football.com.

Ранее сообщалось, что Габовда может вернуться в минское «Динамо».

Юрий Габовда: «Уход из минского «Динамо» – грубая ошибка. Это решение принял по совету агентов»