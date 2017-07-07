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Дуайер был представлен команде «Динамо-Минск» и провел первую тренировку

08.07.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 8 июля, новый тренер «Динамо-Минск» Горди Дуайер был представлен команде и провел первую тренировку.

«Главкома представлял генеральный директор клуба Анатолий Курилец, который выразил уверенность, что под руководством Дуайера в новом сезоне «зубры» покажут достойный результат. Также с командой встретились вновь прибывшие члены тренерского штаба — Сергей Стась, который будет отвечать за защитников, и Константин Кольцов, в чьи обязанности войдет работа с нападающими. А вскоре после встречи тренеры и игроки отправились в игровой зал, где и прошла первая тренировка под началом нового главкома», – сообщает официальный сайт «Динамо».

Дуайер был представлен команде «Динамо-Минск» и провел первую тренировку

Фото: официальный сайт минского «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 8 июля, новый тренер «Динамо-Минск» Горди Дуайер был представлен команде и провел первую тренировку.

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