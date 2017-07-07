Дуайер был представлен команде «Динамо-Минск» и провел первую тренировку

В субботу, 8 июля, новый тренер «Динамо-Минск» Горди Дуайер был представлен команде и провел первую тренировку.

«Главкома представлял генеральный директор клуба Анатолий Курилец, который выразил уверенность, что под руководством Дуайера в новом сезоне «зубры» покажут достойный результат. Также с командой встретились вновь прибывшие члены тренерского штаба — Сергей Стась, который будет отвечать за защитников, и Константин Кольцов, в чьи обязанности войдет работа с нападающими. А вскоре после встречи тренеры и игроки отправились в игровой зал, где и прошла первая тренировка под началом нового главкома», – сообщает официальный сайт «Динамо».





Фото: официальный сайт минского «Динамо»