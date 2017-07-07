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«Зенит» объявил о трансфере форварда Дриусси
08.07.2017 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Зенит» официально объявил о переходе нападающего «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси.
Соглашение с 21-летним аргентинцем рассчитано на четыре года.
Дриусси может сыграть на трех позициях в линии атаки – в роли центрального нападающего, на левом фланге и в качестве оттянутого форварда.
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«Зенит» официально объявил о переходе нападающего «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси.
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