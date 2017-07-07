«Зенит» объявил о трансфере форварда Дриусси

«Зенит» официально объявил о переходе нападающего «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси.

Соглашение с 21-летним аргентинцем рассчитано на четыре года.

Дриусси может сыграть на трех позициях в линии атаки – в роли центрального нападающего, на левом фланге и в качестве оттянутого форварда.