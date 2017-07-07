Чемпионат Европы (U-20). Женщины. Дивизион B. Беларусь против Румынии

Чемпионат Европы (U-20)

Эйлат, Израиль

Женщины

Дивизион B

Группа B

Беларусь – Румыния

8 июля, 20.30

Положение команд: Румыния – 0 (0), Беларусь – 0 (0), Великобритания – 0 (0), Израиль – 0 (0), Хорватия – 0 (0), Ирландия – 0 (0).

Сборные, занявшие первое и второе место в группе, квалифицируются в полуфинал. Коллективы, расположившиеся на третьей и четвёртой строчке в таблице, поспорят за места с пятого по восьмое. Аутсайдеры группового этапа распределят между собой места с девятого по двенадцатое.