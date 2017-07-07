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Чемпионат Европы (U-20). Женщины. Дивизион B. Беларусь против Румынии
08.07.2017 12:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы (U-20)
Эйлат, Израиль
Женщины
Дивизион B
Группа B
Беларусь – Румыния
8 июля, 20.30
Положение команд: Румыния – 0 (0), Беларусь – 0 (0), Великобритания – 0 (0), Израиль – 0 (0), Хорватия – 0 (0), Ирландия – 0 (0).
Сборные, занявшие первое и второе место в группе, квалифицируются в полуфинал. Коллективы, расположившиеся на третьей и четвёртой строчке в таблице, поспорят за места с пятого по восьмое. Аутсайдеры группового этапа распределят между собой места с девятого по двенадцатое.
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Чемпионат Европы (U-20) Эйлат, Израиль Женщины Дивизион B Группа B Беларусь – Румыния 8 июля, 20.30 Положение команд: Румыния – 0 (0), Беларусь – 0 (0), Великобритания – 0 (0),...
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