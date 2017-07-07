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Уимблдон. Пары. Мирный и Матковски играют против братьев Брайанов, Василевский и Подлипник-Кастильо вышли в третий круг
08.07.2017 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором круге «Уимблдона» Иван Додиг и Марсель Гранольерс (6) обыграли Вашека Поспишила и Жюльена Беннето.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Второй круг
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Уимблдон. Пары. Мирный и Матковски играют против братьев Брайанов, Василевский и Подлипник-Кастильо вышли в третий круг
Во втором круге «Уимблдона» Иван Додиг и Марсель Гранольерс (6) обыграли Вашека Поспишила и Жюльена Беннето.
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