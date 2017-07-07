ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уимблдон. Пары. Мирный и Матковски играют против братьев Брайанов, Василевский и Подлипник-Кастильо вышли в третий круг

08.07.2017 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Во втором круге «Уимблдона» Иван Додиг и Марсель Гранольерс (6) обыграли Вашека Поспишила и Жюльена Беннето.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Второй круг

Марцин Матковски (Польша) / Максим Мирный (Беларусь)  Боб Брайан (США) / Майк Брайан (США)
4:1
Дата проведения
8 июля, 11.41
Онлайн матча

 

Ханс Подлипник-Кастильо (Чили) / Андрей Василевский (Беларусь)  Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) / Роберт Фара (Колумбия)
6:47:63:2
Дата проведения
7 июля, 13.16
Онлайн матча

 

Хенри Континен (Финляндия) / Джон Пирс (Австралия)  Скотт Клейтон (Великобритания) / Джонни О'Мара (Великобритания)
Дата проведения
8 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Уго Нис (Франция) / Антонио Шанчич (Хорватия)  Дэниэл Нестор (Канада) / Фабрис Мартен (Франция)
6:36:46:4
Дата проведения
7 июля, 11.50
Онлайн матча

 

Райан Харрисон (США) / Майкл Венус (Новая Зеландия)  Йохан Брунстрем (Швеция) / Андреас Сильестрем (Швеция)
Дата проведения
8 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Иван Додиг (Хорватия) / Марсель Гранольерс (Испания)  Жюльен Беннето (Франция) / Вашек Поспишил (Канада)
7:66:36:4
Дата проведения
7 июля, 11.53
Онлайн матча

 

Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия)  Филипп Петцшнер (Германия) / Александер Пейя (Австрия)
4:1
Дата проведения
8 июля, 11.41
Онлайн матча

 

Джулиан Ноул (Австрия) / Филипп Освальд (Австрия)  Айсам-уль-Хак Куреши (Пакистан) / Флорин Мергеа (Румыния)
2:2
Дата проведения
8 июля, 11.44
Онлайн матча

 

Марсело Демолинер (Бразилия) / Маркус Даниэль (Новая Зеландия)  Танаси Коккинакис (Австралия) / Джордан Томпсон (Австралия)
6:47:66:4
Дата проведения
7 июля, 11.47
Онлайн матча

 

Кеннет Скупски (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания)  Рохан Бопанна (Индия) / Эдуард Роже-Васселин (Франция)
7:66:36:76:3
Дата проведения
7 июля, 13.57
Онлайн матча

 

Пурав Раджа (Индия) / Дивиж Шаран (Индия)  Равен Клаасен (ЮАР) / Раджив Рам (США)
3:64:66:47:68:10
Дата проведения
7 июля, 13.46
Онлайн матча

 

Франко Шкугор (Хорватия) / Никола Мектич (Хорватия)  Хулио Перальта (Чили) / Орасио Себальос (Аргентина)
6:77:66:46:4
Дата проведения
7 июля, 13.29
Онлайн матча

 

Сэм Грот (Австралия) / Роберт Линдстедт (Швеция)  Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия)
4:66:34:67:57:5
Дата проведения
7 июля, 17.24
Онлайн матча

 

Николас Монро (США) / Артем Ситак (Новая Зеландия)  Мэтт Рейд (Австралия) / Джон-Патрик Смит (Австралия)
7:66:37:6
Дата проведения
7 июля, 11.56
Онлайн матча

 

Оливер Марах (Австрия) / Мате Павич (Хорватия)  Флавио Чиполла (Италия) / Илиа Бозоляц (Сербия)
Дата проведения
8 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Маркус Уиллис (Великобритания) / Джей Кларк (Великобритания)  Пьер-Уг Эрбер (Франция) / Николя Маю (Франция)
Дата проведения
8 июля, 16.00
Онлайн матча
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во втором круге «Уимблдона» Иван Додиг и Марсель Гранольерс (6) обыграли Вашека Поспишила и Жюльена Беннето.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Европы (U-20). Женщины. Дивизион B. Беларусь против Румынии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика