«Алашкерт» – БАТЭ. Борисовчане организуют для болельщиков 3-дневную автобусную поездку в Ереван

БАТЭ организует автобусную поездку болельщиков в Ереван на ответный матч 2-квалификационного раунда Лиги чемпионов против армянского «Алашкерта».

«У всех желающих есть возможность «пробить» очень дальний и непростой выезд – в Ереван, где во вторник, 18 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 между местным «Алашкертом» и БАТЭ. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна и начнется в 20.00 (19.00 по белорусскому времени).

Для болельщиков «желто-синих» организуется автобусная поездка в Армению со следованием через Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Владикавказ и Тбилиси. Отправление запланировано в субботу, 15 июля.

Справки по телефону: (+375 29) 347-09-05», – говорится в сообщении БАТЭ.

Матч «Алашкерт» – БАТЭ пройдет 18 июля.

Напомним, расстояние от Минска до Еревана составляет 2 758 км.