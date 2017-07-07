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«Алашкерт» – БАТЭ. Борисовчане организуют для болельщиков 3-дневную автобусную поездку в Ереван

08.07.2017 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ организует автобусную поездку болельщиков в Ереван на ответный матч 2-квалификационного раунда Лиги чемпионов против армянского «Алашкерта».

«У всех желающих есть возможность «пробить» очень дальний и непростой выезд – в Ереван, где во вторник, 18 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 между местным «Алашкертом» и БАТЭ. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна и начнется в 20.00 (19.00 по белорусскому времени).

Для болельщиков «желто-синих» организуется автобусная поездка в Армению со следованием через Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Владикавказ и Тбилиси. Отправление запланировано в субботу, 15 июля.

Справки по телефону: (+375 29) 347-09-05», – говорится в сообщении БАТЭ.

Матч «Алашкерт» – БАТЭ пройдет 18 июля.

Напомним, расстояние от Минска до Еревана составляет 2 758 км.

 
Теги: Минск
 
 
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БАТЭ организует автобусную поездку болельщиков в Ереван на ответный матч 2-квалификационного раунда Лиги чемпионов против армянского «Алашкерта».

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