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iSport: Ягр может продолжить карьеру в КХЛ
08.07.2017 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Яромир Ягр может вернуться в Россию.
По информации чешского портала iSport, к 45-летнему хоккеисту есть интерес в КХЛ. Если он не получит предложений от клубов
По окончании минувшего сезона Ягр стал неограниченно свободным агентом. Его последним клубом была «Флорида».
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Нападающий Яромир Ягр может вернуться в Россию.
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