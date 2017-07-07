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iSport: Ягр может продолжить карьеру в КХЛ

08.07.2017 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Яромир Ягр может вернуться в Россию.

По информации чешского портала iSport, к 45-летнему хоккеисту есть интерес в КХЛ. Если он не получит предложений от клубов НХЛ, то может перейти в клуб КХЛ.

По окончании минувшего сезона Ягр стал неограниченно свободным агентом. Его последним клубом была «Флорида».

Яромир Ягр: «Все свободные агенты получили по 10 предложений, а мне никто не звонит»

 
 
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Нападающий Яромир Ягр может вернуться в Россию.

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