iSport: Ягр может продолжить карьеру в КХЛ

Нападающий Яромир Ягр может вернуться в Россию.

По информации чешского портала iSport, к 45-летнему хоккеисту есть интерес в КХЛ. Если он не получит предложений от клубов , то может перейти в клуб КХЛ.

По окончании минувшего сезона Ягр стал неограниченно свободным агентом. Его последним клубом была «Флорида».

Яромир Ягр: «Все свободные агенты получили по 10 предложений, а мне никто не звонит»