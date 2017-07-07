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Турнир в Китае. Женщины. Беларусь уступила Литве, проиграв 6 матчей подряд
08.07.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В последнем матче турнира в Китае женская сборная Беларуси проиграла Литве. Таким образом, наша команда уступила во всех шести матчах соревнований.
Турнир в Китае
Литва – Беларусь 72:49 (17:9, 17:16, 25:7, 13:17)
8 июля
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В последнем матче турнира в Китае женская сборная Беларуси проиграла Литве.
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