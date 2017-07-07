Алексей Шевченко: «Вратарская пара в минском «Динамо»?? Это даже не плей-офф, а окончание чемпионата к 24 января»

Хоккейный инсайдер и журналист Алексей Шевченко поделился мнением о паре вратарей минского «Динамо» Михаил Карнаухов и Степан Горячевских.

«Очень смешно. За минским «Динамо» я очень внимательно слежу и переживаю за него. Да, они подписали Горди Дуайера. Это хороший тренер, который умеет работать в непростых условиях. Но состав очень слабый. Очень слабый. 16 хоккеистов вышло из отпуска. А пара вратарей Карнаухов – Горячевских – это даже не плей-офф, а завершение чемпионата к 24-му января», – сказал Шевченко, отвечая на вопросы болельщиков.