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«Макслайн» открывает пункты приема ставок в Солигорске, Бобруйске, Барановичах и Лиде
08.07.2017 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Букмекерская контора
Адреса:
1) Солигорск – ул. Ленинского Комсомола д. 40А
2) Бобруйск – ул. Ульяновская д. 70Б
3) Барановичи – ул. Гагарина д. 2
4) Лида – ул. Кирова д. 8
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Букмекерская контора «Макслайн» сообщает об открытии новых пунктов приема ставок в Солигорске, Бобруйске, Барановичах и Лиде.
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