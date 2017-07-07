Бывший британский велогонщик, победитель этапов «Тур де Франс» Роберт Миллар сменил пол

Бывший британский гонщик Роберт Миллар перенес операцию по смене пола.

58-летний британец заявил, что еще в 2000 году начал процесс по смене пола, но теперь решил обнародовать информацию. Бывший спортсмен сменил имя на женское, теперь его зовут Филиппа Йорк.

«К счастью, те времена, когда моя семья, мои друзья и я сам подвергались осуждению из-за архаичных взглядов и предубеждений, прошли.

Сейчас в гендерных вопросах уже нет такой нетерпимости и невежества, как было прежде. Теперь гораздо больше принятия и понимания», – сказал Миллар.

За свою карьеру британец становился победителем трех этапов «Тур де Франс», а также выигрывал этапы на «Джиро д’Италия» и «Вуэльте». В 1984 году он стал лучшим в горной классификации «Тура», а в 1987 – «Джиро». Лучший результат в генеральных классификациях Гран-туров – 2-е место («Вуэльта» – 1985 и 1986 год, «Джиро» – 1987 год).