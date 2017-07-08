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"Шелковый путь": первый этап Вязович закончил в шаге от ТОП-3

08.07.2017 21:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. Первый этап ралли-рейда "Шелковый путь" выиграл чешский экипаж Мартина Коломы на Tatra, свидетельствуют результаты официального сайта гонки.

Гоночный грузовик Коломы преодолел первый спецучасток за 49 минут и 43 секунды. Вторым, в 51 секунде отставания, финишировала еще одна Tatra — Алеша Лопрайса. Тройку лучших замкнул голландец Тони ван Генугтен на Iveco.

"Шелковый путь": первый этап Вязович закончил в шаге от ТОП-3
© Фото: "МАЗ-СПОРТавто"
"МАЗ-СПОРТавто" отправилась на "Шелковый путь" с новинками

В шаге от ТОП-3 остановился лучший из экипажей белорусской команды "МАЗ — СПОРТавто". Камион Вязовича отстал от лидера чуть более чем на две минуты. Вслед за белорусами этап закончил "аксакал" ралли-рейдов, голландец Жерар де Рой на Iveco. Только шестым прибыл на финиш первый КамАЗ — Антона Шибалова.

Два других белорусских экипажа, Алексея Вишневского и Александра Василевского, финишировали на девятом и 17 местах соответственно.

В зачете внедорожников лидер после первого этапа — француз Себастьян Леб из команды Peugeot. На втором месте — соотечественник многократного чемпиона мира по ралли и триумфатор "Дакара", Стефан Петерансель. Третий — еще один представитель французской команды Сириль Депре.

Ралли-рейд стартовал накануне с Красной площади в Москве. Этот "Шелковый путь" станет самым протяженным в истории — экипажи преодолеют 9068 километров от Москвы до китайского Сианя.

 
Теги: Минск
 
 
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Экипаж "МАЗ-СПОРТавто финишировал на первом участке впереди многих именитых раллистов, а также всех КамАЗ-овцев.

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