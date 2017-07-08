|
«ПСЖ» пытается перехватить Дани Алвеса у «Ман Сити»
09.07.2017 01:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Даниэл Алвес может перебраться в
По информации L’Equipe, парижане решили побороться за игрока с
При этом бразильский журналист Бруно Андраде
Последним клубом Дани Алвеса был «Ювентус», который он покинул на правах свободного агента. Статистику бразильца можно изучить
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник Даниэл Алвес может перебраться в «ПСЖ».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии