ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«ПСЖ» пытается перехватить Дани Алвеса у «Ман Сити»

09.07.2017 01:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник Даниэл Алвес может перебраться в «ПСЖ».

По информации L’Equipe, парижане решили побороться за игрока с «Манчестер Сити» и достигли с ним некой договоренности. Ожидается, что Алвес прибудет в Париж на следующей неделе.

При этом бразильский журналист Бруно Андраде утверждает, что попытки «ПСЖ» договориться с Алвесом не достигли успеха. Футболист якобы заявил представителям парижского клуба, что у него устная договоренность с «Манчестер Сити». Трансфер в «Сити» может быть оформлен на следующей неделе.

Последним клубом Дани Алвеса был «Ювентус», который он покинул на правах свободного агента. Статистику бразильца можно изучить здесь.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник Даниэл Алвес может перебраться в «ПСЖ».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Бывший британский велогонщик, победитель этапов «Тур де Франс» Роберт Миллар сменил пол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика