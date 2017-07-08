«ПСЖ» пытается перехватить Дани Алвеса у «Ман Сити»

Защитник Даниэл Алвес может перебраться в .

По информации L’Equipe, парижане решили побороться за игрока с и достигли с ним некой договоренности. Ожидается, что Алвес прибудет в Париж на следующей неделе.

При этом бразильский журналист Бруно Андраде утверждает , что попытки «ПСЖ» договориться с Алвесом не достигли успеха. Футболист якобы заявил представителям парижского клуба, что у него устная договоренность с . Трансфер в «Сити» может быть оформлен на следующей неделе.

Последним клубом Дани Алвеса был «Ювентус», который он покинул на правах свободного агента. Статистику бразильца можно изучить здесь .