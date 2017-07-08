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ESPN Brazil: Кайо будет получать в «Зените» 2,4 млн евро в год
09.07.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо близок к переходу в
23-летний футболист будет получать в питерском клубе 2,4 миллиона евро в год.
Кроме того, игроку и его представителям будут выплачены подъемные в размере 3 миллионов.
В составе олимпийской сборной Бразилии Кайо выиграл Олимпиаду-2016. Он провел 3 матча за взрослую сборную Бразилии. Статистику игрока можно посмотреть
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Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо близок к переходу в «Зенит».
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