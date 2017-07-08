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Паулиньо: «Барселона» сделала официальное предложение «Гуанчжоу», но соглашения пока нет»
09.07.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо заявил, что ему интересен вариант с переходом в «Барселону».
«Я не лицемер, я очень открытый человек. Очевидно, что я думал о «Барселоне».
Я в курсе переговоров. В «Барселоне» топ-игроки. Их предложение оказалось еще более серьезным, чем мы думали. Мне нравится интерес такой команды.
Мой агент сказал мне, что начался новый раунд переговоров. Большинство игроков не говорят о том, что еще не произошло, но я могу подтвердить, что интерес «Барсы» реален.
Я знаю, что есть официальное предложение. Думаю, в размере 20 миллионов евро. Президент «Барселоны» разговаривает с официальными представителями «Гуанчжоу», но соглашения пока нет», – заявил Паулиньо.
Напомним, в свое время Паулиньо проходил просмотр в «Немане», но не подошел гродненскому клубу.
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Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо заявил, что ему интересен вариант с переходом в «Барселону».
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