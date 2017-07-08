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Экс-форвард «Слуцка» Себаи забил на 3-й минуте дебютного матча за «Балтику»

09.07.2017 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1-м туре ФНЛ «Балтика» на выезде обыграла «Тюмень» (2:1).

Счет в матче на 3-й минуте открыл новичок команды Сенен Себаи.

Напомним, Себаи первую половину сезона-2017 провел в «Слуцке».

 
 
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В 1-м туре ФНЛ «Балтика» на выезде обыграла «Тюмень» (2:1).

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