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Экс-форвард «Слуцка» Себаи забил на 3-й минуте дебютного матча за «Балтику»
09.07.2017 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 1-м туре ФНЛ «Балтика» на выезде обыграла «Тюмень» (2:1).
Счет в матче на 3-й минуте открыл новичок команды Сенен Себаи.
Напомним, Себаи первую половину сезона-2017 провел в «Слуцке».
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В 1-м туре ФНЛ «Балтика» на выезде обыграла «Тюмень» (2:1).
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