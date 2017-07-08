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БАТЭ – «Алашкерт». Матч обслужит 32-летний албанец
09.07.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Назначение на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Алашкерт» получила бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Йорги. Статистику 32-летнего арбитра смотрите
Его ассистентами станут Эрмал Баруши и Ридигер Чокай. Резервный судья – Криденс Мета.
Инспектор матча – Терье Хауге (Норвегия).
Делегат УЕФА – Олжас Абраев (Казахстан).
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Назначение на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Алашкерт» получила бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Йорги.
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