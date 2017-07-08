Неймар: «В лице Паулиньо «Барселона» получит многое. К тому же он мой друг»

Нападающий «Барселоны» Неймар поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо в каталонский клуб.

Неймар и Паулиньо вместе выступают за сборную Бразилии.

«Он мой футбольный друг. Хочу, чтобы он перешел в «Барселону», потому что в лице такого игрока мы получим очень многое. К тому же он мой друг», – заявил Неймар.

Напомним, в свое время Паулиньо проходил просмотр в «Немане», но не подошел гродненскому клубу.

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