«Авангард» не рассматривает возможность возвращения Ягра

не будет приглашать в команду 45-летнего чешского форварда , который сейчас находится в статусе свободного агента.

«Возвращение чешского нападающего Яромира Ягра в «Авангард» не рассматривается», – сообщили в пресс-службе омского клуба.

В «Авангарде» Ягр выступал в сезоне-2004/05, когда в НХЛ был локаут, а также с 2008 по 2011 годы.

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