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«Авангард» не рассматривает возможность возвращения Ягра
09.07.2017 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Возвращение чешского нападающего Яромира Ягра в «Авангард» не рассматривается», – сообщили в пресс-службе омского клуба.
В «Авангарде» Ягр выступал в сезоне-2004/05, когда в НХЛ был локаут, а также с 2008 по 2011 годы.
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«Авангард» не будет приглашать в команду 45-летнего чешского форварда Яромира Ягра, который сейчас находится в статусе свободного агента.
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