Трехкратный чемпион мира по LoL: «Я никогда не встречался с девушкой»

Трехратный чемпион мира Ли «Faker» Сан Хек, который считается лучшим игроком в League of Legends в мире, на турнире Rift Rivals признался, что никогда не встречался с девушкой.

О фанатах

«Когда я встретился здесь с тайваньскими фанатами, я почувствовал, что они похожи на тех поклонников, которых я встречаю дома. Здесь много поклонниц, и они такие же страстные, как и кореянки».

О семье

«Моя бабушка очень гордится мной. Тайвань находится относительно близко к Корее, поэтому все члены моей семьи приехали сюда, чтобы поддержать меня, ну и достопримечательности посмотреть».

О девушках

«Я никогда ни с кем не встречался. На стримах я часто смотрю в телефон и переписываюсь, но только потому что поиск рейтингового матча занимает слишком много времени. Но теперь... Я бы хотел пойти на свидание... Если когда-нибудь у меня появится время, я подумаю о том, чтобы начать с кем-нибудь встречаться».

О будущем

«На самом деле, я никогда об этом не думал, потому что я слишком сосредоточен на том, чем занимаюсь сейчас. Когда я завершу карьеру, я однозначно продолжу работать в сфере киберспорта. Но если не принимать во внимание эту сферу, мне нравятся профессии, связанные и с людьми, и с наукой. Что-то вроде исследования человеческого мозга», – рассказал 21-летний кореец.