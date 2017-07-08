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Каспаров возобновит карьеру и сыграет на Sinquefield Cup в Сент-Луисе

09.07.2017 00:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров возобновит карьеру и примет участие у турнире Sinquefield Cup в Сент-Луисе.

Каспаров сыграет на турнире по блицу и рапиду. Вместе с ним в соревновании будут участвовать Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Левон Аронян, Сергей Карякин, Вишванатан Ананд, Ян Непомнящий, Давид Навара, Ле Куанг Льем и Леньер Домингес.

Каспаров завершил шахматную карьеру в 2005 году.

Sinquefield Cup пройдет с 14 по 19 августа.

 
 
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Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров возобновит карьеру и примет участие у турнире Sinquefield Cup в Сент-Луисе.

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