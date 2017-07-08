|
Каспаров возобновит карьеру и сыграет на Sinquefield Cup в Сент-Луисе
09.07.2017 00:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров возобновит карьеру и примет участие у турнире Sinquefield Cup в Сент-Луисе.
Каспаров сыграет на турнире по блицу и рапиду. Вместе с ним в соревновании будут участвовать Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Левон Аронян, Сергей Карякин, Вишванатан Ананд, Ян Непомнящий, Давид Навара, Ле Куанг Льем и Леньер Домингес.
Каспаров завершил шахматную карьеру в 2005 году.
Sinquefield Cup пройдет с 14 по 19 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров возобновит карьеру и примет участие у турнире Sinquefield Cup в Сент-Луисе.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии