ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защитник «Крумкачоў» Яшин: «Прочитал недавно книгу I’m Zlatan. А я – I’m Yashin»

09.07.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник «Крумкачоў» Дмитрий Яшин в матче 1/16 финала Кубка Беларуси против «Молодечно-ДЮСШ-4» (3:0) сыграл на позиции нападающего и забил гол.

 – Сегодня игралось хорошо, было много эмоций от того, что тренер поставил меня в нападение. Сам чувствовал, что забью. Чувствовал, что мы сегодня в линии атаки все сегодня забьем по голу. Получилось немного не так. А так, рад, что выиграли.

– Почему ты играл в нападении?

– Это вопрос к тренерскому штабу. У нас была такая установка на эту игру: делали длинную передачу, я сбрасываю, а у нас два быстрых нападающих вбегают в зону.

– Кем больше нравится играть?

– Дело не в том, кем больше нравится. Сейчас был экспериментальный вариант. Я защитник, я тренируюсь обороняться, а не атаковать. У меня и сегодня были проблемы с этим. Например, тяжело было обыграть игрока – это навык, который я не тренирую. Навык отрабатывается на тренировках. Что ты тренируешь, то и делаешь на поле. А перед этой игрой я тренировался в роли нападающего только неделю.

– Был ли азарт?

– Азарт был просто сумасшедший. Я знал, что защитники просто не будут между собой пасоваться. Думал, если не будет получаться, то за счет желания вывезу. Буду рвать газон, буду за счет старания вывозить, если бы не получилось цепляться за мяч.

– Ты сегодня забил первый гол за «Крумкачы».

– Хорошая подача была, вот и забил. Понравилось забивать, почувствовал эйфорию. Гол посвящаю своей девушке Лене. Давно ждал момента, чтобы забить – и тут выпал шанс играть в нападении.

Отпраздновал как Ибра. Прочитал недавно книгу I’m Zlatan. А я – I’m Yashin. Почему-то сразу пришло на ум отпраздновать как Ибра – не побежал к болельщикам за сто метров обниматься, а встал и раскинул руки. Дай Бог, еще буду забивать, – сказал Яшин.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Крумкачоў» Дмитрий Яшин в матче 1/16 финала Кубка Беларуси против «Молодечно-ДЮСШ-4» (3:0) сыграл на позиции нападающего и забил гол.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Трехкратный чемпион мира по LoL: «Я никогда не встречался с девушкой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика