Защитник «Крумкачоў» Яшин: «Прочитал недавно книгу I’m Zlatan. А я – I’m Yashin»

Защитник «Крумкачоў» Дмитрий Яшин в матче 1/16 финала Кубка Беларуси против (3:0) сыграл на позиции нападающего и забил гол.

– Сегодня игралось хорошо, было много эмоций от того, что тренер поставил меня в нападение. Сам чувствовал, что забью. Чувствовал, что мы сегодня в линии атаки все сегодня забьем по голу. Получилось немного не так. А так, рад, что выиграли.

– Почему ты играл в нападении?

– Это вопрос к тренерскому штабу. У нас была такая установка на эту игру: делали длинную передачу, я сбрасываю, а у нас два быстрых нападающих вбегают в зону.

– Кем больше нравится играть?

– Дело не в том, кем больше нравится. Сейчас был экспериментальный вариант. Я защитник, я тренируюсь обороняться, а не атаковать. У меня и сегодня были проблемы с этим. Например, тяжело было обыграть игрока – это навык, который я не тренирую. Навык отрабатывается на тренировках. Что ты тренируешь, то и делаешь на поле. А перед этой игрой я тренировался в роли нападающего только неделю.

– Был ли азарт?

– Азарт был просто сумасшедший. Я знал, что защитники просто не будут между собой пасоваться. Думал, если не будет получаться, то за счет желания вывезу. Буду рвать газон, буду за счет старания вывозить, если бы не получилось цепляться за мяч.

– Ты сегодня забил первый гол за .

– Хорошая подача была, вот и забил. Понравилось забивать, почувствовал эйфорию. Гол посвящаю своей девушке Лене. Давно ждал момента, чтобы забить – и тут выпал шанс играть в нападении.

Отпраздновал как Ибра. Прочитал недавно книгу I’m Zlatan. А я – I’m Yashin. Почему-то сразу пришло на ум отпраздновать как Ибра – не побежал к болельщикам за сто метров обниматься, а встал и раскинул руки. Дай Бог, еще буду забивать, – сказал Яшин.