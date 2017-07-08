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Форвард «Осиповичей» Шелег пропустил начало сезона из-за травмы и службы в резерве
09.07.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
На этой неделе к тренировкам приступил нападающий «Осиповичей» Илья Шелег.
Игрок был заявлен за нашу команду еще в начале сезона, но сперва из-за травмы, а затем по причине службы в резерве так и не принял участие ни в одной официальной игре «Осиповичей» в этом сезоне.
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На этой неделе к тренировкам приступил нападающий «Осиповичей» Илья Шелег.
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