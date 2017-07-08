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Вячеслав Глеб может перейти в «Неман»

09.07.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает портал Hrodna Life со ссылкой на близкий к «Неману» источник, экс-форвард «Крумкачоў» Вячеслав Глеб может перейти в гродненский клуб.

В текущем сезоне Глеб провел за «воронов» 10 матчей, в которых забил один гол. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

«Вороны» разлетаются. Кто уже ушел из «Крумкачоў» в этом сезоне

 
 
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Как сообщает портал Hrodna Life со ссылкой на близкий к «Неману» источник, экс-форвард «Крумкачоў» Вячеслав Глеб может перейти в гродненский клуб.

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