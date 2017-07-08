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Евробаскет (U-20). Женщины. Дивизион B. Беларусь сыграет с Хорватией
09.07.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы (U-20)
Эйлат, Израиль
Женщины
Дивизион B
Группа B
Беларусь – Хорватия
9 июля, 20.30
Положение команд: Великобритания – 2 (1), Хорватия – 2 (1), Беларусь – 2 (1), Румыния – 1 (1), Израиль – 1 (1), , Ирландия – 1 (1).
В полуфинал попадают сборные, занявшие первое и второе места в группе.
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Чемпионат Европы (U-20) Эйлат, Израиль Женщины Дивизион B Группа B Беларусь – Хорватия 9 июля, 20.30 Положение команд: Великобритания – 2 (1), Хорватия – 2 (1), Беларусь – 2...
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