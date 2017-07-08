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Поляк Бартошек может возглавить брестское «Динамо»

09.07.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает журналист польского издания PiłkaNożna.pl Адам Годлевски со ссылкой на свои источники, брестское «Динамо» интересуется польским тренером Матеем Бартошеком.

В сезоне 2016/17 Бартошек возглавлял «Корону», с которой занял 5-е место в Экстраклясе. Сам специалист был признан лучшим тренером турнира.

Ожидается, что стороны уже ведут переговоры и завершат их в ближайшую неделю.

 
 
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Как сообщает журналист польского издания PiłkaNożna.pl Адам Годлевски со ссылкой на свои источники, брестское «Динамо» интересуется польским тренером Матеем...

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