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Поляк Бартошек может возглавить брестское «Динамо»
09.07.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает журналист польского издания PiłkaNożna.pl Адам Годлевски со ссылкой на свои источники, брестское
В сезоне 2016/17 Бартошек возглавлял «Корону», с которой занял 5-е место в Экстраклясе. Сам специалист был признан лучшим тренером турнира.
Ожидается, что стороны уже ведут переговоры и завершат их в ближайшую неделю.
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Как сообщает журналист польского издания PiłkaNożna.pl Адам Годлевски со ссылкой на свои источники, брестское «Динамо» интересуется польским тренером Матеем...
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