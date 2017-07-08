Natatnik.by: Журавель может возглавить БАТЭ

Как сообщает один из самых популярных порталов о Бресте Natatnik.by со ссылкой на близкий к брестскому «Динамо» источник, возглавляющий команду Владимир Журавель может возглавить .

Напомним, руководство брестского «Динамо» ищет замену специалисту. Клуб рассматривает кандидатуру поляка Мацея Бартошека и уже ведет с ним переговоры .

БАТЭ под руководством Александра Ермаковича по итогам первого круга занимает 2-е место в чемпионате Беларуси, уступая «Шахтеру». Брестское «Динамо» под руководством Журавеля выиграло Кубок Беларуси, но занимает всего 10-е место в турнирной таблице высшей лиги.