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Natatnik.by: Журавель может возглавить БАТЭ
09.07.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает один из самых популярных порталов о Бресте Natatnik.by со ссылкой на близкий к брестскому «Динамо» источник, возглавляющий команду Владимир Журавель может возглавить
Напомним, руководство брестского «Динамо» ищет замену специалисту. Клуб рассматривает кандидатуру поляка Мацея Бартошека и уже
БАТЭ под руководством Александра Ермаковича по итогам первого круга занимает 2-е место в чемпионате Беларуси, уступая «Шахтеру». Брестское «Динамо» под руководством Журавеля выиграло Кубок Беларуси, но занимает всего 10-е место в турнирной таблице высшей лиги.
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Как сообщает один из самых популярных порталов о Бресте Natatnik.by со ссылкой на близкий к брестскому «Динамо» источник, возглавляющий команду Владимир Журавель может...
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