As: Роналду окончательно решил остаться в «Реале»

Нападающий мадридского Криштиану Роналду принял решение продолжить выступать за испанский клуб несмотря на возникшие разногласия.

Португалец дал понять руководству «Реала», что на него можно рассчитывать в следующем сезоне. Клуб ведет активную деятельность на трансферном рынке, учитывая сохранение Роналду в составе команды.

Слушание по делу об укрывании налогов Роналду назначено на 31 июля.