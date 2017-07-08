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As: Роналду окончательно решил остаться в «Реале»
09.07.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий мадридского
Португалец дал понять руководству «Реала», что на него можно рассчитывать в следующем сезоне. Клуб ведет активную деятельность на трансферном рынке, учитывая сохранение Роналду в составе команды.
Слушание по делу об укрывании налогов Роналду назначено на 31 июля.
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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду принял решение продолжить выступать за испанский клуб несмотря на возникшие разногласия.
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