«Эвертон» объявил о возвращении Руни

«Эвертон» официально объявил о подписании форварда «МЮ» .

Нападающий подписал контракт на 2 года, финансовые условия сделки не сообщаются.

Напомним, что Руни играл в «Эвертоне» до 2004 года, когда перешел в .

Подробную статистику выступлений Руни вы можете посмотреть здесь .



