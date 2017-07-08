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«Эвертон» объявил о возвращении Руни
09.07.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Эвертон» официально объявил о подписании форварда «МЮ»
Нападающий подписал контракт на 2 года, финансовые условия сделки не сообщаются.
Напомним, что Руни играл в «Эвертоне» до 2004 года, когда перешел в
Подробную статистику выступлений Руни вы можете посмотреть
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«Эвертон» официально объявил о подписании форварда «МЮ» Уэйна Руни.
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