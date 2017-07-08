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Гран-при Австрии: Боттас одержал вторую победу в карьере
09.07.2017 17:36 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июл — Sputnik. Финский пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл гонку Гран-при Австрии, которая прошла в воскресенье на автодроме Red Bull Ring.
Обладатель субботней поул-позиции сумел закрепить свой успех, уступая первое место лишь временно, в ходе плановых пит-стопов. Вторым финишировал гонщик Ferrari немец Себастьян Феттель, третье место — за пилотом Red Bull Даниэлем Риккьярдо.
Напарник Боттаса, британец Льюис Хэмилтон финишировал в шаге от подиума. Также очки в австрийской гонке заработали: Кими Райкконен (Ferrari), Роман Грожан (Haas), Серхио Перес, Эстебан Окон (оба Force India), Фелипе Масса и Лэнс Стролл (оба Williams).
Российский пилот Даниил Квят из Toro Rosso завершил Гран-при Австрии на 16-й позиции.
Следующий гоночный уик-энд в рамках Чемпионата мира "Формулы-1" пройдет с 14 по 16 июля на трассе Сильверстоун в Великобритании.
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Напарник финна, британец Хэмилтон, финишировал лишь четвертым, а гонщик Toro Rosso Даниил Квят замкнул пелотон.
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