Уэйн Руни: «Все 13 лет дома с детьми я носил пижаму в цветах «Эвертона»

Форвард «Эвертона» Уэйн Руни заявил, что всегда поддерживал мерсисайдцев.

«Честно говоря, я никому не рассказывал про это 13 лет, но все это время дома с детьми я носил пижаму в цветах «Эвертона». Мне приходилось молчать об этом.

Это замечательно. Испытываю особые чувства, когда ношу футболку «Эвертона». Как будто все так же, как 13 лет назад. С нетерпением жду момента, когда выйду в ней на поле», – сказал Руни.